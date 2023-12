Østjyllands Politi og beredskabet rykkede fredag ud til et færdselsuheld på E45.

Fredag aften er motorvej E45 i nordgående retning ved Hadsten genåbnet efter et færdselsuheld spærrede vejen i lidt over to timer.

Det skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X.

- Vi er færdige med arbejdet på uheldsstedet, og motorvejen er nu åben for færdsel i begge retninger.

Fredag eftermiddag skrev Vejdirektoratet på X, at uheldet gav anledning til kø, og at der var spærret mellem afkørsel 44 og 43 i retningen mod Randers.

Ifølge Østjyllands Politi var uheldet sket kort før afkørsel 44.

Det fremgår ikke af politiets udmelding, om der er nogen tilskadekomne i forbindelse med uheldet.

