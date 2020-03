Opdatering: Klokken 15.09 er motorvejen åbnet op igen.

Østjyske Motorvej var tidligere spærret ved Ejer Bavnehøj.

Det oplyser P4 Trafik På twitter.

Her tilføjes det, at det er som følge af et uheld

'E45 Østjyske Motorvej. Nordgående. Mellem 54 Ejer Bavnehøj og 53 Skanderborg Syd. Uheld. Spærret.'

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet.