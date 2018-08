Den Fynske Motorvej E20 er igen åben i begge køreretninger efter at have været afspærret siden klokken 18.30 onsdag aften.

Det skriver Fyns Politi på Twitter klokken 20.20.

E20 Fynske Motorvej! Så er vi færdige med søgning på motorvejen som atter er åben for trafik i begge retninger. God tur - og tak for tålmodigheden

Politiet valgte at afspærre mortorvejen mellem afkørslerne Odense SV og Odense V onsdag aften, fordi de skulle efterforske anmeldelsen af et stenkast, der fandt sted tirsdag aften, hvor en bil blev ramt af en genstand.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

Genstanden blev kastet ved motorvejsbroen Ravnebjerggyden ved Blommenslyst, og politiet fandt det efterfølgende nødvendigt at undersøge området nærmere med flere tjente og patruljehunde. Politiet arbejdede ellers på stedet til sent tirsdag aften.

»Det handler om, at vi skal være grundige, og det er vi, når vi arbejder i dagslys. Det havde vi ikke mulighed for at gøre i går,« forklarede Jørgen Andersen, efterforskningsleder i Fyns Politi til B.T tidligere onsdag aften.

Om aftenens efterforskning kom en opklaring nærmere, er fortsat uvist.

Fyns Politi hører fortsat gerne fra bilister, der har kørt på motorvejen tirsdag aften i tidsrummet mellem klokken 20 og 22.