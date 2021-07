Holbækmotorvejen var for en stund tirsdag aften spærret mellem afkørslen ved Høje Taastrup C og Høje Taastrup S.



Det oplyste Vejdirektoratet under sin Trafikinfo-funktion.

Her lød det tirsdag aften omtrent en halv time før midnat, at Holbækmotorvejen var spærret på grund af politiefterforskning. Hvad denne politiefterforskning omhandlede, er foreløbigt uvist. Billeder fra området viser dog politiets tilstedeværelse.

I skrivende stund er det dog ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra poltiet herom.