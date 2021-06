Natten til lørdag var en 31-årig mand skyld i, at al trafik var spærret på motorvej E45 i tre timer.

Uheldet skete i nordgående retning mellem afkørsel 32 Sønderup og afkørsel 31 Støvring S. Det skriver TV 2 Nord.

»Bilinspektøren på stedet vurderer, at han har kørt omkring 200 kilometer i timen. Og foruden farten står han også til at blive sigtet for en række andre trafikforseelser,« oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Bent Højgaard til mediet.

Den 31-årige endte med at køre op bag i et ægtepar, der begge måtte en tur på Aalborg Universitetshospital. Ingen af de to 67-årige havde dog livstruende skader.

Intet tyder på, at manden har været påvirket af alkohol.

Manden pådrog sig allerede en patruljevogns opmærksom før ulykken, da han kørte mærkeligt og hensynsløst.

Dette inkluderede længere tids kørsel i nødsporet, kørsel med høj hastighed, opbremsning med efterfølgende kørsel ved lav hastighed for så igen at sætte farten op og endelig overhaling, hvor han trak tæt ind foran andre bilister.

Motorvejen var spærret i tre timer fra 23.30 til 02.30.