OPDATERING KL. 20.04: Vejdirektoratet oplyser nu til BT, at der ikke længere er kø ved de to motorvejsuheld, og at politiet og brandvæsenet er færdige med arbejdet ved de to hændelser.

Et stort færdselsuheld har tirsdag eftermiddag fundet sted på E45-motorvejen.

Det skriver Vejdirektoratet på Twitter.

E45 Nordjyske Motorvej er spærret i nordgående retning ml. fra - og tilkørsel 29 Svenstrup. Politi og redning arbejder på stedet. Vejen forventes tidligst genåbnet kl. 18:00. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 30, 2018

Til BT oplyser Vejdirektoratet, at motorvejen er totalt spærret omkring uheldet:

»Der er lige nu helt spærret i nordgående retning, og det vil der være en time endnu. Politiet leder trafikken af ved frakørsel 29 ved Svenstrup. Der er både politi og brandvæsen på stedet,« oplyser Søren Koch, der vagthavende i Vejdirektoratets Trafikcenter.

Nordjyllands Politi oplyser over for BT, at der er tale om et større harmonikasammenstød:

»Fem biler er impliceret i uheldet, men jeg ved ikke helt præcis, hvad der har forårsaget det. Jeg ved kun, at én er lettere tilskadekommet,« oplyser Poul Fastergaard, der er vagtchef hos Nordjyllands Politi.

Tidligere tirsdag efttermiddag fandt et andet uheld sted i den mere østlige del af landet. På Motorring 3 skabte et færdselsuheld nemlig en kø på flere kilometer.

BT opdaterer løbende begge trafikuheld...