Politiaktion medførte onsdag, at motorvej E45 måtte spærres. 14 mænd er anholdt for ulovlig frihedsberøvelse.

14 mænd fremstilles torsdag i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

De er sigtet for ulovlig frihedsberøvelse og blev anholdt under en politiaktion, som medførte, at motorvej E45 onsdag aften kortvarigt blev spærret.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Forinden var politiet blevet opmærksom på, at "et større antal gerningsmænd" tilbageholdt flere personer mod deres vilje i Aarhus Vest.

Flere personer og køretøjer var på stedet, hvor den ulovlige frihedsberøvelse angiveligt foregik. En bil forsøgte at stikke af fra politiet, men blev stoppet og fire mænd med tilknytning til sagen blev anholdt.

De øvrige biler kørte fra stedet. Det lykkedes senere Østjyllands Politi - med hjælp fra betjente fra Sydøstjyllands Politi - at standse bilerne på motorvej E45 ved Vejle.

Det var i den forbindelse, at trafikåren kortvarigt blev lukket for trafik.

I to biler fandt politiet to mænd, der befandt sig i bilerne imod deres vilje.

Ti mænd blev anholdt på motorvejen uden større dramatik.

- På nuværende tidspunkt er det politiets opfattelse, at der er tale om en isoleret hændelse mellem to bandegrupperinger, og at det bunder i en personlig strid, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Den anholdte er i alderen fra 19 til 33 år.

De fremstilles i grundlovsforhør klokken 16, hvor anklagemyndigheden vil anmode om, at dørene lukkes.

/ritzau/