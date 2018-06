Fredag eftermiddag har en lastbil påkørt to personbiler på Motorring 4 efter frakørsel mellem Albertslund Nord og Holbækmotorvejen i sydgående retning. Senere fredag eftermiddag omkring samme område er tre personbiler kørt sammen i nordgående retning.

Uheldet i sydgående retning skete omkring klokken 15.

»Det er en lastbil, der har påkørt to personbiler. To personer har været teknisk fastklemt, de var ikke fysiske fastklemt, men af hensyn til potentielle skader på nakke og ryg valgte vi at tage dem ud skånsomt ved at tage taget af bilen og løfte dem ud,« siger Jan Kirk-Iversen, vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab til B.T.

På Twitter skriver Københavns Vestegns Politi, at ingen af de tre parter er kommet til skade ved uheldet i sydgående retning.

Motorring 4 har tidligere været helt spærret i sydgående retning, men er nu blevet åbnet op, der er dog stadig tung kø omkring uheldsstedet, oplyser P4 Trafik på Twitter.

Nyt uheld i modsatte retning

Kort efter uheldet i sydgående retning melder Københavns Vestegns Politi om et uheld i nordgående retning ved samme sted.

»Uheldet er sket lige over for det gamle. Det er formentlig nogle, der har været uopmærksomme og skulle kigge over på uheldet i sydgående retning,« siger Brian Holm, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Vagtchefen oplyser, at der er tale om tre biler, der er kørt sammen

»Den ene bil er landet på taget, så det tager tid, før der bliver ryddet op derude,« siger Brian Holm, som dog ikke ved, om der er nogle tilskadekomne.



Københavns Vestegns Politi oplyser også, at trafikken er stærkt hæmmet ved ulykkesområdet, men at der i nordgående retning er to spor farbare.

#M4 nordgående patienten frigjort og overdraget til ambulancen. #HBeredskab arbejder forsat med at få bilen på rette køl så alle spor kan åbnes vi forventer 15-20 minutter. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 15. juni 2018

Ved uheldet på Motorring 4 mod nord er 2 biler impliceret. Den ene bil vendt på hovedet. Forvent at det tager tid at rydde op på stedet. To spor er fortsat farbare. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 15. juni 2018

#Hberedskab er forsat på #M4 to færdselsuhel i modsatte retning nordgående. Vi arbejder på stedet med endnu en frigørelse. To ambulancer sendt til stedet. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 15. juni 2018

Uheldet i retning mod syd på M4 edr nu helt ryddet og trafikken kører i alle tre vognbaner. Der er fartsat kø på stedet. Hold afstand og hav tålmodighed, så yderligere uheld undgås. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 15. juni 2018

Nyt færdselsuheld på Motorring 4 lige overfor det gamle i retning mod nord kort før afk. til Albertslund. Flere parter er indblandet og vi er igen på vej. Forvent kø på stedet. Vi opdaterer så snart vi ved mere. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 15. juni 2018

#Motorring4 yderste spor er åben for trafik. #Hberedskab arbejder forsat på stedet med at rydde de øvrige spor, der er netop åbnet for spor 2 - så der er lys forude. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 15. juni 2018

#Motorring4 lastbil og 2 personbiler impliseret, #Hberedskab frigør to personer. Ambulance, læge og politi også mødt på stedet. Vi forventer at arbejde på stedet 30-45 minutter endnu. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 15. juni 2018

Uheldet på M4 sket mellem 3 parter. Ingen er kommet til skade og der åbnes nu et spor. Om kort tid vil alle spor blive åbnet, men forevent noget kø i en længere periode. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 15. juni 2018

#Hberedskab arbejder ved færdselsuheld på #Motorring4 sydgående 100 før afkørslen mod #Højetåstrup alle spor spærret. Find alternative veje. Optateres. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 15. juni 2018

Motorring 4 spærret i retning mod syd kort efter afk. Albertslund. Vi er på vej til stedet og melder ud så snart vi ved mere. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 15. juni 2018

