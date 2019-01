Frakørsel 2 Mørkhøj på Hillerødmotorvejen indadgående er onsdag aften blevet spærret.

Det skyldes at politiet arbejder på stedet.

»Der er blevet standset en bil, og den er vi igang med at undersøge,« oplyser Brian Munk, vagthavende ved Københavns Vestegns Politi til B.T.

Hvorfor politiet har standset bilen, og præcis hvad det er, de undersøger, ønsker han ikke at oplyse på nuværende tidspunkt.

Frakørsel 2, Mørkhøj på HillerødMTV indadgående er spærret pga. politiarbejdet. Giver en del ekstra kø på det sidste stykke af HillerødMTV indadgående. #p4trafik #tlf70100110 — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) January 16, 2019

Ifølge Ekstra Bladet blev bilen med fire personer i første omgang stoppet i forbindelse med en rutinemæssig undersøgelse, hvorefter de flygtede fra stedet i bil.

Det endte ud i en biljagt som startede i Farum og sluttede ved afkørsel Mørkhøj på Hillerødmotorvejen, hvor det lykkedes politiet at standse bilen.

To personer er anholdt, mens de øvrige to personer, der var med i bilen fik lov til at gå.

» I forhold til færdselsloven, så er det kun føreren, som kan sigtes for at køre fra politiet. Den anden person var eftersøgt,« siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi, David Buch, til mediet.