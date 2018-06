Amagermotorvejen er tirsdag aften spærret.

Det oplyser Vestegnens Politi på Twitter, hvor de tilføjer, at der er tale om et færdselsuheld.

'Færdselsuheld på Amagermotorvej sydgående ved sammenfletningen Køge Bugt MTV. Teknisk fastklemt. Der er lukket for trafikken i ca. 30 minutter,' lyder det fra Vestegnens Politi.

Vagtchefen tilføjer over for BT, at de i øjeblikket er sparsomt med oplysninger, og at man melder mere ud inden længe.

Hovedstadens Beredskab skriver ligeledes på Twitter, at vejen i øjeblikket er spærret.

