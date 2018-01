En lastbil er tirsdag væltet vest for Aarhus, og derfor er Herningmotorvejen lige nu spærret i retning mod Silkeborg.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Motorvejen er spærret mellem afkørsel 21 Harlev og 22 Skovby i retning mod Silkeborg



Vagtchef hos Østjyllands Politi, Christian Riis, fortæller til BT, at afspærringen af motorvejen sker tirsdag aften, efter at lastbilen væltede i formiddags.

»Lastbilen ligger sådan, at den ikke generer trafikken, og derfor har vi ventet, indtil myldretiden er afviklet. Det kommer til at tage lidt tid at fjerne den, så vi gør det nu for at genere trafikken mindst muligt,« siger han.

Uheldet, der skete 11.06, har heldigvis ikke medført alvorlig personskade.

»Af uvisse årsager kører lastbilen af motorvejen, ud i nødsporet og op ad en skrænt, så den vælter. Chaufføren bliver teknisk fastklemt men får ingen alvorlige skader.«

Arbejdet forventes tidligst overstået klokken 22:15 ifølge Vejdirektoratet, men ifølge vagtchefen kan arbejdet med at bugsere lastbilen væk vare frem til midnat.