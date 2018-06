Mandag eftermiddag er motorvejen mellem Hadsten og Sønder Borup spærret som følge af en trafikulykke.

Et sammenstød mellem en personbil og en lastbil mandag eftermiddag har medført, at Østjyllands Politi har spærret motorvejen mellem Hadsted og Sønder Borup.

»Chaufføren i lastbilen er lettere kvæstet efter ulykken, og han er blevet kørt på skadestuen, og så har der været noget dieseludslip, der betyder, at vi nu har spærret vejen,« lyder det fra kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

Han tilføjer, at man forventer at åbne vejen inden for en time.

På grund af dieselspild på motorvejen bliver vi nødt til at spærre af i en periode, hvorfor vi anbefaler trafikanter, der kører i nordgående retning fra Århus mod Randers, at køre fra ved afkørsel 44 (Ødum), og fortsætte ad alternative ruter. Lyt til trafikradioen. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) 11. juni 2018

Vejdirektoratet oplyser på Twitter, at motorvejen er spærret mellem frakørsel 44 og 43.

'E45 Nordjyske Motorvej retning Randers spærret mellem frakørsel <44> Hadsten og <43> Sønder Borup pga. alvorligt uheld. Vejen forventes tidligst genåbnet kl. 16:00. Al trafik ledes fra v. <44> Hadsten.'