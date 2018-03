En lastbil er mandag aften kørt ind i en taxa på Øresundsmotorvejen ved afkørsel 19 i retning mod København.

Det oplyser Københavns Politi til BT.

Færdselsuheld på Øresundsmotorvejen ved afkørsel 19 i retning mod København mellem lastbil og taxa. Politi og redning er på vej. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 5, 2018

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.45 og ankom kort efter til stedet

»Der er tale om et uheld i vestgående retning over for Hotel Crown Plaza, hvor en lastbil har påkørt en taxa,« lød det fra vagtchef Henrik Brix, som kunne oplyse, at der var meldinger om fastklemte.

Uheldet på Øresundsmotorvejen ved afkørsel 19 er heldigvis ikke alvorligt. Politi, Brandvæsen og ambulancer har så meget styr på det, at der åbnes for trafik i 3. vognbane så færdslen kan passere med forsigtighed. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 5, 2018

Kort efter klokken 21 oplyser Københavns Politi, at man har ryddet op på stedet og to personer er blevet kørt til tjek på hospitalet.

Politiet oplyser desuden, at glat føre var årsag til uheldet.