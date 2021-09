E47 Syd motorvejen fra Sakskøbing mod Farø ved Guldborg blev sent søndag aften spærret i sydgående retning i forbindelse med en politiefterforskning.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi skriver på Twitter, at de har været på stedet i forbindelse med en politiefterforskning.

»Vi efterforsker p.t. en sag om stenkast ved frakørsel 45 på Sydmotorvejen,« skriver politiet på Twitter.

Overfor B.T. siger vagthavende fra Vejdirektoratet, at de har fået meldinger om, at nordgående retning var i første omgang spærret, men senere hen er den genåbnet og politiet har spærret i den sydgående retning i stedet for.

Ifølge Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi er der nu muligt at passere på strækningen i nordgående retning igen.

Vagtchefen oplyser yderligere, at der ikke er sket personskade.

Motorvejen forventes genåbnet efter midnat.

B.T. følger sagen.