Den Fynske Motorvej E20 bliver spærret i begge retninger onsdag aften fra klokken 18.30. Det sker efter en anmeldelse om stenkast på motorvejen tirsdag aften.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Stenen, der angiveligt blev kastet ved motorvejsbroen Ravnebjerggyden ved Blommenslyst, ramte en bil, og politiet finder det nu nødvendigt at undersøge området nærmere. Politiet arbejdede ellers på stedet til sent tirsdag aften. Der er dog en særlig grund til, at politiet også onsdag aften har betjente og patruljehunde i arbejde.

»Det handler om, at vi skal være grundige, og det er vi, når vi arbejder i dagslys. Det havde vi ikke mulighed for at gøre i går,« siger Jørgen Andersen, efterforskningsleder i Fyns Politi til B.T.

Den Fynske Motorvej bliver spærret mellem afkørsel 52 og 53 ved Odense SV og Odense V. Først i retning mod Jylland og derefter i modsat retning. Politiet skriver, at de forventer, at motorvejen er spærret i cirka én time i hver retning. Jørgen Andersen forventer, at arbejdet på motorvejen først bliver afsluttet mellem klokken 20.30 og 21 onsdag aften.

»Vi ved, der blev kastet en genstand fra motorvejsbroen, og det er det, vi arbejder ud fra. Vi har allerede modtaget nogle tip til sagen, og det skal vi hjem og kigge nærmere på,« siger Jørgen Andersen.

Fyns Politi hører gerne fra bilister, der har kørt på motorvejen tirsdag aften i tidsrummet mellem klokken 20 og 22.