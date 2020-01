En ambulance og tre personbiler har lørdag aften været involveret i et uheld på E45 Sønderjyske Motorvej.

Uheldet betyder, at motorvejen er spærret i nordgående retning mellem Kolding S og Kolding V.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der foreløbig ikke har nogen meldinger om tilskadekomne.

»Vi er i øjeblikket ved at danne os et overblik over, hvor alvorligt det er,« siger vagtchef Torben Wind.

Politiet blev alarmeret om uheldet klokken 18.47.

»Der er materiel skade. Flere biler skal fjerne s med vejhjælp,« fortsætter vagtchefen.

De nærmere omstændigheder omkring uheldet kendes endnu ikke.

Det er dermed også uklart, om det var en ambulance under udrykning, der var involveret.

Trafikken bliver ledt fra ved <65a> Kolding S i nordgående retning. Trafikanter bedes finde alternative ruter. Der er ingen tidshorisont for genåbning på nuværende tidspunkt. #dktrafikinfo https://t.co/bFDP49XEEL — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 25, 2020

Sønderjyllands Politi har ingen tidshorisont for, hvornår der bliver åbnet for trafikken.

Vejdirektoratet oplyser på sin hjemmeside, at Sønderjyske Motorvej tidligst forventes genåbnet for trafik klokken 19.50.

Som du kan se i tweetet ovenfor, ledes trafikken af ved afkørsel 65a, mens spærringen står på.

Opdateres...