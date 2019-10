Et barn er i kritisk tilstand efter et voldsomt trafikuheld på Holstebro Motorvejen lørdag eftermiddag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

'Opf. færdselsuheld Holstebro Motorvej: To voksne og tre børn, heraf et barn i kritisk tilstand er indbragt fra dette køretøj til RGH Herning. Deres bil efterspændt trailer påkørt bagfra at større personbil. Fører uskadt. Vejen stadig spærret - ukendt tidshorisont,' lyder det fra politikredsen.

Afspærringen har siden eftermiddag skabt lang kø, og umiddelbart efter trafikuheldet skete endnu et trafikuheld på motorvejen som følge af den kødannelse, det førstnævnte trafikuheld havde skabt.

Færdselsuheld Holstebro Motorvejen nord for Afkørsel 20 Tvis. Redning og Politi er på vej. Motorvejen blive afspærret ved afkørsel 20 Tvis. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) October 12, 2019

''Nyt uheld i køen op mod det første uheld. Af den grund bliver der kun passage forbi uheldet for de køretøjer der holder i kø nord for afkørsel 20. Når disse er fjernet opretholdes afspærringen ved afkørsel 20 i nordgående retning.'

Politiet har samtidig været ude og opfordre de forbikørende til ikke at filmet uheldet.

'Opfølgning færdselsuheld Hostebro Motorvej. Det nordgående spor er pt. spærret, man arbejder hårdt på at få åbnet det ene spor forbi uheldet. Vis hensyn til personale der arbejder på stedet og film ikke uheldet,' lød det tidligere lørdag fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Det vides endnu ikke, hvornår man forventer at kunne genåbne vejen, men Vejdirektoratet skriver på Twitter, at det formentlig bliver i løbet af aften.

Opfølgning færdselsuheld Hostebro Motorvej. Det nordgående spor er pt. spærret, man arbejder hårdt på at få åbnet det ene spor forbi uheldet. Vis hensyn til personale der arbejder på stedet og film ikke uheldet. Find selv alternativ rute ellers #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) October 12, 2019

