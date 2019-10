Holstebro Motorvejen er i øjeblikket spærret som følge af et færdselsuheld.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

'Færdselsuheld Holstebro Motorvejen nord for Afkørsel 20 Tvis. Redning og Politi er på vej. Motorvejen blive afspærret ved afkørsel 20 Tvis.'

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi oplyser videre til B.T., at man er ved at lande derude, og at man endnu ikke har det fulde overblik, men at der tilskadekomst.

»Tre til fem personer er kommet til skade,« lyder det fra vagtchefen.

Han kan endnu ikke oplyse, hvor alvorligt det er.

B.T. følger sagen...