DMI har advaret mod snefygning i store dele af landet. Det har allerede fra morgenstunden skabt problemer i påsketrafikken.

Og torsdag eftermiddag oplyser Vejdirektoratet, at E20 Fynske Motorvej er spærret i vestgående retning. Det skyldes et uheld.

Motorvejen er spærret ved frakørsel 54 Vissenbjerg. Trafikken bliver ledt væk fra motorvejen.

Fyns Politi skriver på Twitter, at der er fire personbiler involveret, men heldigvis er ingen personer kommet til skade.

Vejdirektoratet forventede, at motorvejen var spærret til klokken 16.00, men kort tid efter, at de udsendte deres pressemeddelelse, lød det, at motorvejen er genåbnet.