Politi, ambulance og brandfolk er ankommet efter et stort færdselsuheld ved Solrød.

Et færdselsuheld ved afkørsel 31 ved Solrød betyder, at Køge Bugt-motorvejen er spærret i nordgående retning mandag morgen.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Der er ifølge politiet tale om et større færdselsuheld. Der er foreløbig ingen meldinger om, hvornår der forventes at blive åbnet for trafikken.

Vejdirektoratets vagthavende fortæller til B.T., at der både er politi, ambulancer og brandfolk på stedet.

Foreløbig er der opstået en mindre kø på omkring 1,5 kilometer, fortæller han til mediet.

