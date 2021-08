Esbjergmotorvej er blevet spærret i sydgående retning, efter politiet har modtaget en anmeldelse om stenkast fra en gangbro over motorvejen.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politiet går anmeldelsen på, at to unge personer har kastet sten ned på motorvejen.

Motorvejen vil derfor nu blive spærret ved afkørsel 76, mens politiet undersøger sagen.

Politiet oplyser samtidig, at de forventer, at spærringen varer i en til to timer.