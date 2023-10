Trafikanter på vej fra Sjælland mod Falster har lørdag morgen måtte forberede sig på betydeligt længere køretid.

E47 Sydmotorvejen i sydgående retning har nemlig været spærret ved Farøbroerne med en længere kø til følge.

Det skyldtes et uheld med en væltet lastbil.

»Vi fik klokken 05.20 en anmeldelse om, at en stor lastbil med hænger var væltet om på siden. Heldigvis skete der ikke tilskadekomst af nogen person,« oplyser vagtchef Michael Skræddegaard fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Omkring klokken 8 lykkedes det dog at få den væltede lastbil på ret køl igen, så trafikken i det sydgående spor på Farøbroerne kunne genoptages i normalt omfang.

»Så vidt jeg er orienteret, er der nu åbnet fuldstændig op. Umiddelbart inden var det også lykkedes at få alle ventende biler væk fra køen, idet der vist kun var 12 lastbiler, som ikke havde mulighed for at vende rundt,« tilføjer vagtchefen.

Tidligere på natten blev vindfølsomme køretøjer frarådet at passere broerne ved Farø på grund af den kraftige vind.

Vinden forventes at aftage i løbet af lørdag formiddag.