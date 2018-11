Nordsjællands Politi har valgt at lukke motorvej for at sikre spor efter kast af genstand.

En genstand er søndag aften blevet kastet fra en motorvejsbro ved Klampenborg. I den forbindelse er Helsingørmotorvejen blevet spærret af.

- En bil er blevet ramt af en genstand. Der er ikke sket færdselsuheld som følge af kastet, og ingen personer er kommet til skade, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Ikke desto mindre er en person anholdt i sagen.

- Af hensyn til efterforskningen kan vi pt. ikke frigive flere oplysninger om den anholdte, lyder det i pressemeddelelsen.

Lukningen af motorvejen skyldes, at sporhunde er på stedet for at bidrage til opklaringen. Ifølge Vejdirektoratet ventes politiefterforskningen på stedet tidligst overstået klokken 23.30.

Trafikanter må derfor indstille sig på en del kø og opfordres til at søge alternativ vej.

For trafikanter kommende fra nord vil det være muligt at køre fra motorvejen ved Klampenborgvej.

Trafikanter fra Motorring 3 kan køre fra ved Jægersborgvej.

Kommer man ad Lyngbyvej fra København, er det oplagt at forlade motorvejen ved Jægersborg-afkørslen.

/ritzau/