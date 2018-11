Nordsjællands Politi valgte søndag aften at lukke motorvej for at sikre spor efter kast af genstand.

Helsingørmotorvejen er søndag aften lidt over klokken 23 igen åben i begge retninger. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Politiet havde tidligere søndag aften afspærret motorvejen, efter at en genstand blev kastet fra en motorvejsbro ved Klampenborg.

Det oplyste Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse tidligere søndag.

- En bil er blevet ramt af en genstand. Der er ikke sket færdselsuheld som følge af kastet, og ingen personer er kommet til skade.

Ikke desto mindre er en person anholdt i sagen.

- Af hensyn til efterforskningen kan vi pt. ikke frigive flere oplysninger om den anholdte, lyder det i pressemeddelelsen.

Lukningen af motorvejen skyldtes, at sporhunde var på stedet for at bidrage til opklaringen.

/ritzau/