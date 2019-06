OPDATERET: Motorvejen er genåbnet, efter politiet omkring kl. 20.20 har færdiggjort deres undersøgelser på stedet.

Esbjergmotorvejen er mandag aften lukket i vestgående retning ved afkørsel 69, Brørup.

Det sker i forbindelse med en politiefterforskning, oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

»Vi er i gang med at lede med hunde på stedet. Vi mistænker, at en bilist måske har kastet noget ud af vinduet, som vi gerne vil have fat i,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholt, til B.T.

Vejdirektoratet opfordrer bilister til at finde en vej:

'Esbjergmotorvejen er pga. politiefterforskning spærret vestgående mod Esbjerg ved <69> Brørup, hvor trafikken ledes fra. I kan derefter køre ad rute 191 Esbjergvej til <70> Holsted,' skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Erik Lindholt har ikke nogen tidshorisont på, hvornår politiet er færdige med deres undersøgelser.