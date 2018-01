Sidder du i en bil på motorvejen, og har du foto eller video? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

På Silkeborgmotorvejen blev der sent mandag aften spærret ved Silkeborgtunnelen. Der er nu ét spor farbart i begge retninger.



Det oplyser Vejdirektoratet via Twitter. Årsagen var en brandalarm, og brandvæsnet befinder sig på stedet.

Til BT fortalte den vagthavende ved Vejdirektoratet tidligere mandag aften, at det var en 'teknisk brandalarm', der var gået.

»Brandfolkene er nu ved at kontrollere, at der ikke er noget, der er farligt for trafikanterne. Det er ikke fordi, vi fysisk kan se, at der er en brand, men hvis der skulle være en brand et andet sted eller noget røgudvikling, så det udvikler sig til en brand, så er vi nødt til at få brandvæsnet ud for at kontrollere det,« lød det.

»Der er nogle bilister, der holder og venter der. Det er selvfølgelig ikke på samme niveau, som hvis det havde været en almindelig hverdag, hvor folk skal til og fra arbejde, men der er nogle, der er blevet såkaldt 'fanget' dernede og ikke kan komme videre. Der er jo ikke nogen vej ud, når vi snakker om en motorvej, så de holder bare for røde blink og en bum. Det er jo for trafikanternes egen sikkerheds skyld, så selvom det er træls ikke at kunne komme videre, så er det selvfølgelig bedre, end hvis der skulle ske noget.«

I begyndelsen var der spærret i begge retninger, men der er ved 23:20-tiden mandag aften ét spor farbart i begge retninger.

Der er nu ét spor farbart i begge retninger, mens oprydningsarbejdet står på. Der er endnu ingen tidshorisont på situationen. Trafikken kører uden problemer. #dktrafikinfo https://t.co/Ku16wikBve — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 1, 2018

Opdateres..