Det står stadig ikke klart, hvad der tirsdag aften ramte en 38-årig bilist på den Fynske Motorvej.

Odense. Fyns Politi ledte onsdag aften for anden gang på et døgn efter spor ved Fynske Motorvej efter et muligt stenkast fra en motorvejsbro tirsdag aften.

Vicepolitiinspektør Jørgen Andersen vil ikke oplyse, hvad politiet har fundet i forbindelse med undersøgelserne, eller om de har gjort politiet klogere på, hvad der tirsdag ramte en 38-årig bilist.

- Det er klart, at når vi laver sådan en søgning, finder vi altid nogle ting. Men det er ikke noget, jeg kan kommentere, siger han onsdag aften.

Det var tirsdag aften klokken 21.05, at en bilist blev ramt af en genstand ved en motorvejsbro ved Ravnebjerggyden.

Natten til onsdag fortalte vagtchef Anders Furbo Therkelsen, at det var en 38-årig mand, der anmeldte stenkastet. Det var den samme mand, der kørte bilen.

Ingen mennesker kom til skade.

Politiet lukkede tirsdag aften Fynske Motorvej i nogle timer på grund af stenkastet.

Onsdag aften så politiet sig så nødsaget til igen at lukke motorvejen af for at undersøge området, fortæller Jørgen Andersen.

- I går var det mørkt, og derfor vælger vi at gøre det igen. Det er også ud fra den betragtning, at vi ikke har fundet den genstand, som har ramt bilen, sagde han inden efterforskningen.

Lukningen af motorvejen var mellem afkørsel 52 og 53 og varede fra klokken 18.30 og et par timer frem.

Fyns Politi efterspørger tip i sagen.

Politiet vil meget gerne tale med folk, der kørte under motorvejsbroen mellem klokken 20 og 22 tirsdag.

Hvis man erindrer at have kørt over en genstand tæt ved motorvejsbroen, bedes man også ringe til politiet, lyder opfordringen. Man kan ringe til 114.

Det er to år siden, at en tysk kvinde mistede livet, fordi der fra en anden bro over Fynske Motorvej blev kastet en sten mod den bil, hun kom kørende i.

Politiet har ikke opklaret den sag, som behandles som drab.

/ritzau/