Nordsjællands Politi har tirsdag formiddag afspærret et stykke af Helsingørmotorvejen.

Årsagen er, at man er ved at undersøge et muligt stenkast fra motorvejsbroen, der er placeret i sydgående retning ved afkørsel 15 til Lundtoftevej.

'Tidshorisonten for afspærringen er lige nu ukendt, men vi melder ud, når vi ved mere,' oplyser politiet på Twitter.

Helsingørmotorvejen er ifølge DR P4 Trafik afspærret mellem afkørsel 15 Lundtofte og afkørsel 16 Lyngby C.

De seneste år har der været flere anmeldelser og sager om genstande kastet mod bilister fra motorvejsbroer.

En af de mest tragiske sager fandt sted tilbage i august 2016, hvor en tysk familie, der var på vej hjem fra ferie, blev ramt i deres bil af en 30 kilo tung betonklods på den Fynske Motorvej.

Moderen blev dræbt på stedet, mens hendes mand blev alvorligt kvæstet. Parrets dengang femårige søn slap med overfladiske skrammer rent fysisk.

Sagen er endnu uopklaret, men Fyns Politi efterforsker den fortsat.

Opdateres..