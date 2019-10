Formand for motorsportsklubben ASK Hedeland fortæller, at de på et bestyrelsesmøde torsdag aften har taget et svært, men ifølge dem nødvendigt, skridt.

De har besluttet at melde den kendte danske racerkører og forhenværende medlem af klubben Thorkild Thyrring til politiet.

Det sker på baggrund af en sag om 28 værdigfulde plakater, som har ført til et uskønt brud mellem racerkøreren Thorkild Thyrring og ASK Hedeland, som han indtil for nyligt har været medlem.

»Vi har besluttet at politianmelde ham.,« siger Michael Kastaniegaard og fortsætter:

Her ses et par af de plakater, som Thorkild Thyrring har solgt til Jens Ove Hansen. Foto: Ritzau Scanpix / Bax Lindhardt Vis mere Her ses et par af de plakater, som Thorkild Thyrring har solgt til Jens Ove Hansen. Foto: Ritzau Scanpix / Bax Lindhardt

»Vi er ikke i tvivl om, at Thorkild godt ved, han har solgt noget, der ikke er hans. Nu synes jeg, vi har forsøgt at løse det her på en fredelig måde, men det har ikke virket.«

Striden går på, hvem der er den retmæssige ejer af 28 plakater, som Thorkild Thyrring fik overdraget i 2014.

ASK Hedeland påstår, at det kun var til opbevaring, men den kendte racerkører er overbevist om, at selve ejerskabet blev overdraget til ham.

Thyrring solgte dem til plakatforhandleren Jes Ove Hansen, hvorefter han fik besøg af medlemmer fra motorsportsklubben i april 2019. De anklagede ham for at handlet med hælervarer. Det var en særdeles ubehagelig oplevelse, som du kan læse mere om ved at klikke her.

»Det er smadder ærgerligt at skride til politianmeldelse. Men vi kan heller ikke bare lade det sidde overhørigt, at nogen har solgt klubbens relikvier for egen vindings skyld,« konstaterer formanden.

Anmeldelsen kommer ikke som en overraskelse for 72-årige Thorkild Thyrring.

»Jeg vil bare fastholde, at min dokumentation står soleklart. Jeg har ingen yderligere kommentarer til den beslutning,« siger han og kalder handlingen for et modtræk.

Thorkild Thyrring oplyste nemlig til B.T. torsdag, at han var gået til politiet med henblik på at starte en sag om injurier mod foreningen, som han har været medlem af i årtier.

Og at ASK Hedeland nu har til hensigt at gå til politiet i løbet af næste uge, mener Thyrring er et modtræk.

Formand Michael Kastaniegaard har ikke mange kommentarer til Thyrrings anmeldelse af foreningen.

»Jeg tænker, det bedste forsvar er et angreb. Det må være hans taktik,« siger ASK Hedelands formand.

Thorkild Thyrring har fremvist en række dokumenter, der ifølge ham viser, at han er den retmæssige ejer af plakaterne, som angiveligt er solgt for et beløb i omegnen af 100.000 danske kroner.