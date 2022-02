En 31-årig mand er sigtet for vanvidskørsel efter at have kørt 105 kilometer i timen igennem en 50-kilometer zone.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Den 31-årige mand blev torsdag aften standset på Ulstedvej i Hals nord for Aalborg.

Her blev han målt til at køre mindst 105 kilometer hvor den maksimalt tilladte hastighed på strækningen var 50-kilometer. Den 31-årige mand kørte altså mere end det dobbelte af det tilladte.

Han er derfor blevet sigtet for vanvidskørsel.

Sigtelsen betyder også, at den 31-årige har fået beslaglagt sin motorcykel med henblik på konfiskering, skriver politiet på Twitter.