En 38-årig mand har mistet livet i en et alvorligt færdselsuheld ved den vestjyske by Ørnhøj nordøst for Ringkøbing tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Manden kørte på en motorcykel på Hovedvej 11 i sydlig retning, da ulykken indtraf.

De pårørende er underrettet, oplyser politiet.

Opdateres..