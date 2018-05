En motorcyklist er torsdag med helikopter fløjet til Rigshospitalet med hovedtraume og benbrud efter at være involveret i en færdselsulykke.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Ulykken skete torsdag morgenmellem Roskilde og Køge og betød, at trafikken var helt standset omkring ulykkesstedet.

Det oplyser Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Han fortæller, at politiet klokken 7.36 via alarmcentralen fik en melding om ulykken, der er sket tæt ved det t-kryds, hvor Yderholmvej møder Åmarken ved Lille Skensved.

»Det er en motorcyklist og en bilist, der er stødt sammen. Motorcyklisten har pådraget sig nogle skader, men vi kender ikke alvorligheden af det endnu,« lød den første melding fra Martin Bjerregaard.

Ifølge politiet er motorcyklisten en 40-årig mand. Han blev ramt af bilen, da en 52-årig mandlig bilist foretog et venstresving ved Yderholmvej. Her kørte han ind foran den modkørende motorcyklist, hvilket betød, at den 40-årige bragede ind i siden af bilen.

Ulykken forårsagede, at politiet spærrede Åmarken i begge retninger. Det medførte, at til- og frakørsel til rute 6 og Køge Bugt Motorvejen ikke var mulig, mens politi og redning arbejdede på stedet.