En 37-årig mand blev torsdag dræbt i en trafikulykke, der skete da en bil skulle svinge til venstre.

Aarhus. En trafikulykke i Havndal ved Randers har torsdag kostet en 37-årig motorcyklist livet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ulykken skete kort efter klokken 11.00 i krydset mellem Landevejen og Galgenvangsvej og involverede ud over motorcyklisten en 38-årig bilist.

Politiet vil torsdag eftermiddag ikke oplyse de nærmere omstændigheder ved ulykken, men oplyser dog at den skete i forbindelse med at bilisten foretog et venstresving.

Ved ulykken blev motorcyklisten hårdt kvæstet, og han døde på ulykkesstedet. Den kvindelige fører af bilen blev kørt til skadestuen, men slap uden skader.

De pårørende til den 37-årige mand er blevet underrettet.

/ritzau/