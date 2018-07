En mand er på vej i en helikopter til Rigshospitalet efter at have været involveret i en ulykke.

Næstved. En mandlig motorcyklist er kvæstet, efter han natten til torsdag blev påkørt ved motorvejsaf- og tilkørslen til Sydmotorvejen ved Præstø Landevej og Næstved Landevej.

Det oplyser Kent Edvardsen, der er vagtchef ved Sydsjællands Politi.

- En bilist kører frem for ubetinget vigepligt og rammer en motorcyklist, som kommer slemt til skade. Han er nu ved at blive fløjet til Rigshospitalet for behandling, siger vagtchefen.

Bilisten er en 25-årig mand. Da motorcyklistens pårørende endnu ikke er underrettet, ønsker politiet ikke at oplyse yderligere om identiteten på vedkommende.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 03.55. Kort før klokken halv seks er motorvejens af- og tilkørsel fortsat spærret, da politi og teknikere arbejder på stedet.

/ritzau/