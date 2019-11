En motorcyklist er 'kommet alvorligt til skade' i Slangerup i det nordsjællandske.

Det oplyser Hovedstadens Akutberedskab på Twitter.

Her skrives det, at ulykken er fundet sted på Hørup Skovvej i den nordsjællandske by.

En redningshelikopter er på vej til stedet, hvor den forventes at lande inden længe, lyder det.

På det sociale medie opfordrer beredskabet til, at bilister i området tager hensyn til politiets arbejde på stedet.

Endnu står det ikke klart, hvad der er sket i forbindelse med ulykken.

Det er heller ikke meldt ud, hvor langt tid politi og redning forventes at arbejde på stedet.

Opdateres ...