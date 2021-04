En mandlig motorcyklist er blevet sigtet for at have kørt næsten 300 kilometer i timen på en motorvej – mellem andre trafikanter.

Han sigtes derfor også for at have bragt andres liv i fare.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Sagen fik ifølge politiet sin begyndelse, da der denne måned dukkede en video op på internettet med optagelser fra en motorcykel, som blandt andet kører på baghjulet, flygter fra politiet og kører med op mod 300 kilometer i timen mellem andre trafikanter på en motorvej.

Det fik i sidste uge Københavns Vestegns Politi til at indledte en efterforskning af kørslen på videoen – og fredag blev en 26-årig mand fra Glostrup anholdt og sigtet i sagen.

Han er både sigtet for grove overtrædelser af færdselsloven samt straffelovens bestemmelser om at bringe andres liv og helbred i fare med mulighed for fængselsstraf.

»Videoen viser en adfærd uden omtanke for andre medborgeres sikkerhed. Når man kører omkring 300 kilometer i timen tæt mellem helt almindelige trafikanter, mener vi, straffelovens regler om at fremkalde fare for andre kommer i spil – og det har vi sigtet ham for,« siger vicepolitiinspektør Andreas Mollerup fra Københavns Vestegns Politi.

Ifølge politiet har efterforskningen fundet frem til, at videoen er blevet optaget en aften i august sidste år – dermed før den nye strafskærpelse for vanvidskørsel trådte i kraft 31. marts i år.

Da manden blev anholdt, beslaglagde efterforskerne en motorcykel, som man mener er den, der blev brugt til kørslen på videoen.

Desuden fik den 26-årige inddraget sin førerret.

Det er op til anklagemyndigheden at vurdere, om man i sagen vil rejse tiltale for en domstol, ligesom der senere vil blive taget stilling til, hvorvidt motorcyklen skal konfiskeres og førerretten frakendes.