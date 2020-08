En motorcyklist var ikke ved bevidsthed, da han blev kørt til hospital efter en trafikulykke i Kastrup.

En motorcyklist er tirsdag aften blevet kørt til hospitalet efter en trafikulykke.

Københavns Politi modtog kort før klokken 18 en anmeldelse om en ulykke i krydset mellem Tårnbyvej og Listedvej i Kastrup.

- Bilen kører ud i krydset fra Listedvej til Tårnbyvej, hvor motorcyklen kommer kørende og rammer bilen, siger vagtchef Henrik Brix.

Motorcyklisten kom til skade i ulykken, men vagtchefen kan kort før klokken 19 ikke sige, hvor alvorligt det står til.

- Han blev kørt væk i ikke-kontaktbar tilstand.

- Det så alvorligt ud, siger han.

Bilisten er til tjek på hospitalet, men han var ved bevidsthed og skulle ikke have nogen alvorlige skader.

Det er tirsdag aften endnu uvist, hvad der var skyld i ulykken.

- Vi skal have afhørt parterne og eventuelt vidner først, siger vagtchef Henrik Brix.

Politiet har tilkaldt en bilinspektør, der skal undersøge ulykkesstedet for at forsøge at opklare, hvordan ulykken kunne ske.

Det er kutyme, at politiet tilkalder bilinspektører i trafiksager, hvor en eller flere er kommet alvorligt til skade.

Der er afspærret på stedet, mens bilinspektøren arbejder.

