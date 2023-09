En motorcyklist og en bil er kørt sammen i Ålbæk ved Bramming.

Det skriver Syd- og Sønderjylland på det sociale medie X.

En ambulance og politipatruljer er rykket ud til stedet.

I første omgang forlød det, at der var tale om et solouheld, hvor motorcyklisten kørte ind i en lygtepæl.

Vagtchef Ole Aamann oplyser dog til B.T., at det er en personbil og en motorcyklist, der er kørt sammen.

»Den ene part er sigtet for at køre for tæt på den forankørende,« siger han.

Heldigvis lader det ikke til, at der er tale om alvorlig personskade.

Motorcyklisten er kørt til kontrol på sygehuset, oplyser vagtchefen.

Det er mandagens femte færdselsuheld i politikredsen.

»De seneste dage har der været flere alvorlige trafikulykker rundt omkring i landet. Derfor opfordrer vi bilisterne til, at de kører forsigtigt og passer på.«

»Vi håber, at det var dagens sidste færdselsuheld,« lyder det var Ole Aamann.