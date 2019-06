En motorcyklist er kommet alvorligt til skade i en ulykke i Tikøb i Nordsjælland.

»Motorcyklen er kørt ind i siden på en bil,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Buch.

En helikopter er tilkaldt, og inden længe vil føreren af motorcyklisten blive fløjet til hospitalet.

Ulykken skete tidlig fredag eftermiddag i krydset ved Hornbækvej og Harreshøjvej i Tikøb.

En helikopter er på vej til stedet for at transportere motorcyklisten til hospitalet. Vi melder mere information ud her på kanalen, når vi har nyt. Pt intet yderligere #politidk https://t.co/Q3dHv4j1vB — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) June 14, 2019

Politiet fik anmeldelsen klokken 12.57.

Politiet oplyser, at der må forventes en del kø på grund af ulykken.

»Mens helikopteren er på stedet, vil det skabe en del trafikale problemer. Vi håber, den vil kunne lette igen inden længe,« siger David Buch.

Alle trafikanter opfordres til at udvise hensyn, når ulykkesstedet passeres.

Opdateres...