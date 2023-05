En motorcyklist kørte onsdag formiddag galt og endte i grøften med alvorlige kvæstelser.

Det skete på Kokkedalsvej i Brovst omkring klokken 14.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen.

»Det er et solofærdselsuheld. Vi har ikke yderligere om, hvordan ulykken skete. Men manden var selv i stand til at ringe 112 og sige, han var kørt galt.«

Efterfølgende blev der sendt både ambulance, politi og helikopter.

Helikopteren fløj manden til Aalborg Sygehus, idet han var alvorligt kvæstet, fortæller vagtchefen.

Lige nu er en bilinspektør i gang med at undersøge stedet for at finde ud af, hvordan ulykken skete.