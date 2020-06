En 38-årig motorcyklist er torsdag forulykket med en bil.

Manden er fløjet til Rigshospitalet.

Det oplyser vagtchefen hos Nordsjællands Politi til B.T.

Manden er umiddelbart uden for livsfare

Uheldet er sket på Skævinge vej 15 ved Hillerød.

»Motorcyklen kører af Skævinge vej i nordgående retning, og så kommer der et sving, hvor motorcyklisten kommer for langt over i modsatte vognbane, hvor bilen kommer kørende og så sker sammenstødet,« fortæller vagtchefen.

Han tilføjer, at politiet spærrede området af, men senere har åbnet op for trafikken igen.

Manden er fra lokalområdet.