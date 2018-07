Bilist på Sydsjælland overholdt ikke sin vigepligt tidligt torsdag morgen, siger politiet.

Næstved. En mandlig motorcyklist på 59 år blev alvorligt kvæstet, efter at han tidligt torsdag morgen blev påkørt ved en tilkørsel til Sydmotorvejen ved Præstø Landevej og Næstved Landevej.

Det oplyser Kent Edvardsen, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- En bilist kører frem for ubetinget vigepligt og rammer en motorcyklist, som kommer slemt til skade, siger vagtchefen.

Den svært tilskadekomne, der er fra Vordingborg-egnen, blev med helikopter fløjet til behandling på Rigshospitalet.

Bilisten er en 25-årig mand, der var ude for at køre med aviser. Ved middagstid torsdag er han endnu ikke afhørt. Det skyldes, at man skal have tilkaldt en tolk, oplyser politiet.

Alarmen om ulykken ved Baarse indløb klokken 03.55. I de første timer var vejen spærret på grund af bilinspektørens undersøgelser på stedet.

/ritzau/