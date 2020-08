En 30-årig mand lykkedes ikke med at undvige rådyr på motorcykel og er indlagt til observation.

En 30-årig mandlig motorcyklist er indlagt på intensiv afdeling efter fredag aften at have påkørt et rådyr nær Hjørring.

Hans tilstand er ukendt, men han har pådraget sig kvæstelser.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen ved Nordjyllands Politi lørdag morgen.

- Manden ligger nu til observation, siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om sammenstødet klokken 23.13.

Påkørslen fandt sted, da rådyret løb ud foran manden, og han ikke lykkedes med at undvige det.

Den skete på Bjørnstrupvej nær byen Tårs mellem Hjørring og Brønderslev.

Manden blev efter sammenstødet bragt til sygehuset i Hjørring.

Hans pårørende er underrettet.

/ritzau/