Motorvej på Fyn er spærret i østlig retning efter en alvorlig trafikulykke, hvor motorcyklist er dræbt.

Odense. En motorcyklist er torsdag aften dræbt i en trafikulykke på Fynske Motorvej ved Odense mellem afkørsel 50 og 49 i østlig retning.

Det oplyser vagtchef Torben Jacobsen fra Fyns Politi.

- Der er en motorcykel på stedet derude og føreren af motorcyklen, han er død. De nærmere omstændigheder kender vi faktisk ikke endnu, siger vagtchefen og oplyser, at de pårørende endnu ikke er underrettet.

Ulykken, der skete kort før klokken 22, betyder, at motorvejen er helt spærret i østlig retning.

- Vi er ved at undersøge det derude nu, og så skal vi rydde op bagefter, så en time endnu, tager det i hvert fald. Omkring midnat, det er nok et godt bud, siger Torben Jacobsen, om hvornår motorvejen kan åbne op igen.

Vejdirektoratet forventer, at der tidligst bliver åbnet for trafikken ved 01-tiden. Det fremgår af et tweet.

Vagtchefen råder billister til at bruge afkørselsmuligheden ved afkørsel 50, og politiet beder billister om at vise hensyn.

En bilinspektør er kaldt ud til stedet for at undersøge ulykken.

/ritzau/