En motorcyklist er søndag død af sine kvæstelser, efter at han blev ramt af en modkørende bil på Skivevej mellem Skive og Viborg.

Ifølge flere medier har politiet oplyst, at bilisten kom over i den forkerte vejbane og her ramte motorcyklisten.

Den afdøde er en 50-årig mand fra Glyngøre, oplyser politiet til Skive Folkeblad.

Vidner har forklaret politiet, at bilisten, en kvinde på 29 år, tilsyneladende var uopmærksom, fordi hun havde en syg hund med i bilen.



Føreren af bilen er i øjeblikket indlagt på sygehuset med chok, oplyser vagtchef Anders Ovensen til Skive Folkeblad.



Han tilføjer:

»Vi skal afhøre vidner til ulykken og kvinden, når hun er klar til det. På den måde kan vi finde ud af, hvad der skal ske med kvinden«.



De pårørerende er underrettet.