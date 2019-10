En 45-årig motorcyklist er død efter en ulykke i Ullerslev på Fyn.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Ulykken skete i et solouheld, oplyser politiet.

Motorcyklisten forulykkede og ramte en pumpestation, der stod i højre side uden for vejen, oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede, til B.T.

Politiet oplyser derudover, at der ikke var øjenvidner til ulykken, men at vidner hørte motorcyklen accelerere voldsomt op forud for ulykken.

Ifølge politiet bar motorcyklisten ikke hjelm, da ulykken skete.

Ulykken medførte, at manden pådrog sig så svære skader, at han 12:15 afgik ved døden på Odense Universitetshospital.

De pårørende er underrettet.