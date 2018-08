En 45-årig mand er død på Skejby Sygehus, efter at han tirsdag kørte ind i et hus på motorcykel i den østjyske by Ørsted.

Politi og ambulance var hurtigt på stedet, efter at de klokken 12.30 modtog en anmeldelse om en alvorlig færdselsulykke ved Rougsøvej i Ørsted.

Østjyllands Politi fortæller til BT, at redningsfolk forsøgte at redde motorcyklisten, men at han døde senere samme dag.

»Manden blev bragt til hospitalet, hvor lægerne forsøgte at redde ham, men han døde af sine kvæstelser klokken 16.59 på Skejby Sygehus,« siger politikommisær ved Østjyllands Politi Ahmad Majeed.

Østjyllands Politi fortæller, at de på nuværende tidspunkt ikke ved, hvorfor motorcyklisten i høj fart kørte ind i huset.

»Hvad vi ved, var motorcyklisten ikke påvirket under ulykken,« forklarer Ahmad Majeed.

Sagen bliver nu undersøgt nærmere.

Østjyllands Politi fortæller, at mandens pårørende er underrettet.