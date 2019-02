En 39-årig mandlig motorcyklist mistede fredag aften livet i en solo-ulykke ved Egtved.

En forbipasserende fandt den forulykkede motorcyklist og slog alarm klokken 21.41.

Den 39-årige mand fra lokalområdet var dræbt på stedet, oplyser Sydøstjyllands Politi lørdag morgen til TV SYD.

»Motorcyklisten er kørt ind i et træ. Vi har haft en bilinspektør ude for at undersøge ulykkesstedet. Der har ikke været andre trafikanter involveret,« siger vagtchef Torben Møller, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Ulykken skete på Søndermarksvej ved Øster Starup nær Egtved.

Fredag aften var temperaturen nede omkring frysepunktet.

Om glat føre er medvirkende til ulykken vil bl.a. bilinspektørens undersøgelse og rapport senere kunne afgøre.

De pårørende er underrettet.