En 68-årig mand mistede søndag formiddag livet, da han forulykkede på sin motorcykel nord for Hadsund i Nordjylland.

Nordjyllands Politi oplyser til B.T., at der er tale om en soloulykke, og at ingen andre var involveret.

Manden kom kørende på Terndrupvej mod Hadsund, da han væltede i en rundkørsel.

»Det er formentlig høj hastighed eller glat føre, der er årsag til ulykken,« fortæller vagtchef Mogens Hougesen.

Vagtchefen forklarer, at strækningen ligger i et skovområde med træer, så det kan ikke udelukkes, at der har været våde blade på kørebanen.

En bilist, der tilfældigvis kom kørende kort efter ulykken, ydede førstehjælp og slog alarm.

Trods assistance fra både lægeambulance og lægehelikopter stod mandens liv ikke til at redde, og han blev erklæret død på stedet.

De pårørende er underrettet.