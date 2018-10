En 52-årig mand mistede livet, da han i et forsøg på at undvige en bil væltede og kurede ind i modkørende bil.

Aalborg. En motorcyklist mistede onsdag eftermiddag livet i en trafikulykke på Brønderslevvej mellem Gærum og Frederikshavn.

Det oplyser Nordjyllands Politi, der fik anmeldelsen om ulykken klokken 13.40.

Politiet fortalte tidligere onsdag, at motorcyklisten var blevet ramt af en anden bil, men efter at undersøgelser og afhøringer er afsluttet, viser det sig ikke at være rigtigt.

Ulykken skete, da en bil holdt stille på vejen for at svinge til venstre. En bil, der kommer kørende i samme kørebane undviger den holdende bil højre om.

- Motorcyklisten, der kommer kørende bag den anden bil, vil undvige den holdende bil venstre om, fortæller vagtchef Per Jørgensen.

- Men han vælter, glider hen ad asfalten og bliver kørt over af en modkørende bil, hvis fører ikke kan undgå påkørslen.

Den 52-årige mand fra Sæby-området blev erklæret død på stedet.

Hans pårørende er underrettet.

/ritzau/